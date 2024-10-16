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انتهاء تصوير فيلم Die My Love لـ روبرت باتنسون وجينيفر لورانس - أخبار كلمتك

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انتهاء تصوير فيلم Die My Love لـ روبرت باتنسون وجينيفر لورانس - أخبار كلمتك

انتهاء تصوير فيلم Die My Love لـ روبرت باتنسون وجينيفر لورانس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:12 صباحاً - مارتن سكورسيزي، أعلن رسميًّا، انتهاء تصوير فيلم Die My Love، للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

 فيلم لين رامزي الجديد، يحمل اسم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

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 قصة فيلم Die My Love، يدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما خلال عام 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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