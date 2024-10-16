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مسلسل برغم القانون الحلقة 24، ليلى تخسر قضية النسب ووالدها يرحل فجأة عن الحياة - أخبار كلمتك

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مسلسل برغم القانون الحلقة 24، ليلى تخسر قضية النسب ووالدها يرحل فجأة عن الحياة - أخبار كلمتك

مسلسل برغم القانون الحلقة 24، ليلى تخسر قضية النسب ووالدها يرحل فجأة عن الحياة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:29 صباحاً - دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 24 حول الإشارة إلى تاريخ بدء العلاقة بين أكرم وخطيبة وليد السابقة، وأنها كانت السبب في قطع الاتصال بين بيريهان وليلى في وقت ما بعد سرقة هاتف بيريهان بطلب من أكرم، وتنتقل ليلى وأسرتها ووالدها إلى القاهرة لافتتاح مكتبها الجديد، ويعبر وليد عن سعادته باقتراب ليلى منه ويخبرها بهذا الأمر، ويشعر والد ليلى بالغربة حينما يترك منزله.

وخلال الحلقة يكتشف ياسر خيانة زوجته ويحاول حرقها بالجاز ولكنها تطعنه في قدمه بمقص وتتمكن من الهرب منه، ويذهب ياسر إلى والده ليستشيره فيما يفعل، ولكن والده ينصحه ألا يقتلها لأنه هو من سيتم إعدامه في الأخير.

وفي المحكمة يتم الكشف عن أن نتيجة تحليل البصمة الخاصة بأكرم تنفي نسب أبناءه من ليلى له، ويتم رفض دعوى ليلى، وتنهار ليلى أمام وليد، فيشعر أكرم بالغضب الشديد ويتشاجر معها ومع وليد ويقول لوالد ليلى كلمات لم يتحملها فيقع على الأرض وتفيض روحه إلى بارئها، وتنهار ليلى وفاتن.

وبينما تجلس سوسن مع أكرم للوصول إلى حل لأزمته المادية يأتي محمود ثائرًا ويخبر أكرم أنه سيتزوج ليلى وينسب إليه أبناءه الثلاثة وتستمتع سوسن إلى حديثه وتشعر بغضب شديد، وتقيم ليلى عزاء بمنزل والدها ويأتي إليها محمود ويخبرها باقتراحه فترفض بالذوق ويوقفه وليد عند حده، كما أنه يوضح لنبيل أن ليلى هامة بالنسبة إليه.

وتخرج بيريهان في بث مباشر على صفحتها وتحكي حكايتها للجميع بما فيهم أكرم، ولكن تأتي زينة وتغلق البث قبل أن تنطق بيريهان اسم أكرم، بينما تطلب سوسن الطلاق من محمود ولكنها تخبره أنها حامل فينسى كل شيء ولا يفكر إلا في هذا الأمر، وتختتم الحلقة أحداثها بظهور بدوي فجأة إلى وليد وهو جالس في سيارته ورغم المشادة بينهما يطلب منه التحدث إليه. 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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