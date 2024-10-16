مشاهير العرب - الفنان محسن صبري في صالون اليخت بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:42 صباحاً - استضاف صالون اليخت البحري الثقافي بالإسكندرية، برئاسة الربان عماد قطان، الفنان محسن صبري، في لقاء مفتوح حضره نخبة من رجال الثقافة والفنون بالثغر، تحدث خلالها "صبري" عن مشواره الفني الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً توقف فيها عن التمثيل لفترة ركز جهوده على الإخراج لينال أرفع الجوائز بمصر وخارجها، كما تحدث عن عودته للتمثيل بقوة مع أكبر مخرجي الدراما التليفزيونية.

استعرض "صبري" بداياته الأولى في مسلسل "عبد الله النديم" ومشاركاته السينمائية في أفلام "لا تسألني من أنا"، و"الخادمة"، وأبرز المحطات الفنية بعد عودته للتمثيل، منها مسلسل "الاختيار" الذي قام بأداء دور والد الإرهابي هشام عشماوي، وعدد من المسلسلات الناجحة مثل واحة الغروب، وعفاريت عدلي علام، وكلبش، وكامل العدد، وألفريدو، وأخيراً عمر افندي.

أدار اللقاء الإعلامي عصام الجميل، بحضور مجلس إدارة نادي اليخت ومديره التنفيذي اللواء طارق هيكل، وهايدي الشافعي رئيس اللجنة الثقافية.

إقرأ أيضًا:

«الزمن الجميل».. افتتاح أولى صالونات نادي اليخت بالإسكندرية

تكريم انتصار وبدرية طلبة في الدورة الخامسة لـ «مهرجان المسرح العربي» بالإسكندرية