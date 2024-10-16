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مشاهير العرب - الفنان محسن صبري في صالون اليخت بالإسكندرية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الفنان محسن صبري في صالون اليخت بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنان محسن صبري في صالون اليخت بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:42 صباحاً - استضاف صالون اليخت البحري الثقافي بالإسكندرية، برئاسة الربان عماد قطان، الفنان محسن صبري، في لقاء مفتوح حضره نخبة من رجال الثقافة والفنون بالثغر، تحدث خلالها "صبري" عن مشواره الفني الممتد لأكثر من ثلاثين عاماً توقف فيها عن التمثيل لفترة ركز جهوده على الإخراج لينال أرفع الجوائز بمصر وخارجها، كما تحدث عن عودته للتمثيل بقوة مع أكبر مخرجي الدراما التليفزيونية.

استعرض "صبري" بداياته الأولى في مسلسل "عبد الله النديم" ومشاركاته السينمائية في أفلام "لا تسألني من أنا"، و"الخادمة"، وأبرز المحطات الفنية بعد عودته للتمثيل، منها مسلسل "الاختيار" الذي قام بأداء دور والد الإرهابي هشام عشماوي، وعدد من المسلسلات الناجحة مثل واحة الغروب، وعفاريت عدلي علام، وكلبش، وكامل العدد، وألفريدو، وأخيراً عمر افندي.

أدار اللقاء الإعلامي عصام الجميل، بحضور مجلس إدارة نادي اليخت ومديره التنفيذي اللواء طارق هيكل، وهايدي الشافعي رئيس اللجنة الثقافية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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