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احتفالًا بنصر أكتوبر، الفنون التشكيلية تنظم ندوة "المحارب المصري" بمتحف مصطفى كامل - أخبار كلمتك

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احتفالًا بنصر أكتوبر، الفنون التشكيلية تنظم ندوة "المحارب المصري" بمتحف مصطفى كامل - أخبار كلمتك

احتفالًا بنصر أكتوبر، الفنون التشكيلية تنظم ندوة "المحارب المصري" بمتحف مصطفى كامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:38 مساءً - ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ندوة بعنوان "المحارب المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث" بمتحف مصطفى كامل، وذلك في ظل الاحتفالات التي ينظمها القطاع بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم، تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

ومن المقرر إقامة ندوة “المحارب المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث” بمتحف مصطفى كامل يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، وتستضيف الندوة الدكتور بسام الشماع، كاتب في التاريخ المصري وعالم المصريات، وتدير الندوة نادية كامل مدير متحف مصطفى كامل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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