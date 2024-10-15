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بحضور نيفين الكيلاني وإلهام شاهين وسوسن بدر، احتفالية بمهرجان الأفلام القصيرة جدا (صور) - أخبار كلمتك

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بحضور نيفين الكيلاني وإلهام شاهين وسوسن بدر، احتفالية بمهرجان الأفلام القصيرة جدا (صور) - أخبار كلمتك

بحضور نيفين الكيلاني وإلهام شاهين وسوسن بدر، احتفالية بمهرجان الأفلام القصيرة جدا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:16 مساءً - احتفلت أكاديمية الفنون ومهرجان VS-FILM  5 بتوزيع جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية عن الأفلام القصيرة جدا. 

 

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المسابقة أطلقها المهرجان بالتعاون مع الأكاديمية بهدف نشر ثقافة مشاهدة ونقد وتحليل الأفلام القصيرة جدا بين الشباب والجمهور.
الحفل أقيم  تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة َوالفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والفنانة الكبيرة سوسن بدر والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني والدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان والسيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان  وعدد من السينمائيين والنقاد وأساتذة المعهد العالي للنقد الفني.

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تسلم الفائزون جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه حيث حصل الفائز بالمركز الأول التونسية فاتن ريدان من تونس  على 15 ألف جنيه  وحصل معطي الله محمد الأمين من الجزائر على المركز  الثاني وجائزة مالية قدرها  10 آلاف جنيه ومحمد أمين من تونس على المركز الثالث وجائزة قدرها  5 آلاف جنيه.

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على هامش الحفل تم تكريم الدكتورة نيفين الكيلاني  والدكتورة غادة جبارة والدكتورة رانيا يحيي مدير الأكاديمية المصرية بروما والدكتور وليد شوشة لجهودهم في إخراج المسابقة الي النور. 

وقال الدكتور أسامة أبو نار: إن المسابقة حققت أهدافها فور  فتح باب المشاركة منذ مايزيد عن الشهر  وتوجه بالشكر الي المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين لدعمه المهرجان والمسابقة.

وذكر  زياد باسمير أن المسابقة تجاوزت حدود الدول لتصل إلى عدد من الدول العربية الشقيقة.
وقالت الفنانة إلهام شاهين إن فخورة بالإنتماء إلى أكاديمية الفنون وإن الأفلام القصيرة  ساهمت  في ظهور المبدعين في شتى المجالات وفي مقدمتهم الإخراج.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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