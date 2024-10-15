محمود عبد المغني: العمل مع محمد إمام ممتع ومسلسل كوبرا فاق توقعاتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:16 مساءً - قال الفنان محمود عبد المغني إن العمل مع الفنان محمد إمام ممتع للغاية، حيث إن تجربة مسلسل "كوبرا"، الذي شارك في بطولتها كانت مثمرة بشكل كبيرة، ونجاح ذلك العمل فاق توقعاته.

الفنان محمود عبد المغني

وأضاف عبد المغني في تصريح خاص لكلمتك، أنه اكتشفت شخصية محمد إمام من كواليس هذا العمل، حيث أنه شخص مجتهد إلى أقصى درجة، ويدقق في كل كبيرة وصغيرة، كما أنه يهتم بكل فريق عمل المسلسل حتى يخرج العمل في أفضل صورة، لذلك فإن نجاح أعمال الدرامية والسينمائية ليست مجرد صدفة بل أنها نتاج مجهود كبير.

يذكر أن مسلسل كوبرا من بطولة محمد إمام ومحمود عبد المغني والمغني كزبرة وإخراج شيرين عادل.

مسلسل الكينج

من جانب آخر يستعد الفنان محمد إمام للقيام ببطولة مسلسل "كينج"، للعرض في شهر رمضان المقبل ويشارك في بطولته مي عز الدين ومحمود عبد المغني ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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