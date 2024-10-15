مشاهير العرب - قصة صورة أشعلت غضب ياسمين عبد العزيز.. ما حقيقة لقاءها بـ أحمد العوضي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:09 مساءً - تداولت صورة للفنان أحمد العوضي في أحد الكافيهات، وبجواره طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مما أدى إلى تساؤل المتابعين عن حقيقة الأمر، وهل تقابلا فعلًا أم أنها صورة قديمة، وهو ما أثار حالة من الغضب لدى الأخيرة.

وانتابت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من الغضب جراء نشر صورة لها في أحد الكافيهات بزعم مقابلتها أحمد العوضي، مما أدى إلى نفيها الأمر على الفور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «من المهم دائما التحقق من الأخبار والمعلومات قبل نشرها لضمان الدقة والمصداقية» إضافة إلى تعبير غاضب.

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد في رمضان 2025

وفي سياق منفصل، تستعد ياسمين عبد العزيز لتصوري مسلسلها الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025 «وتقابل حبيب»، ويشاركها بطولته الفنان كريم فهمي، عقب نجاحهما الكبير في مسلسل «ونحب تاني ليه».

العوضي يبدأ تحضير مسلسل فهد البطل

فيما بدأ الفنان أحمد العوضي، تحضير مسلسل فهد البطل، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السام، والذي يجمع العديد من النجوم مثل: «عصام السقا - سارة سلامة - ميرنا نور الدين - لوسي - كارولين عزمي أحمد عبد العزيز - صفوة - صفاء الطوخي».