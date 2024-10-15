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نبيل الحلفاوي يعلق على تألق إبراهيم عادل مع المنتخب: لاعب يليق بالأهلي - أخبار كلمتك

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نبيل الحلفاوي يعلق على تألق إبراهيم عادل مع المنتخب: لاعب يليق بالأهلي - أخبار كلمتك

نبيل الحلفاوي يعلق على تألق إبراهيم عادل مع المنتخب: لاعب يليق بالأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:00 مساءً - علق الفنان نبيل الحلفاوي على الهدف العالمي الذي أحرزه إبراهيم عادل لاعب المنتخب الوطني في مرمى موريتانيا.

 

وكتب الحلفاوي ردا على أحد متابعيه الذي وصف إبراهيم عادل بإنه لاعب كبير: صحيح.. يليق بالأهلي أو دوري أوروبي.

 

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

 

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل من قبل منتصف الملعب، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

 

بهذه النتيجة حصد منتخب مصر الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقاط، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط، وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي: 

 

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط 

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط 

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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