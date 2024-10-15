نبيل الحلفاوي يعلق على تألق إبراهيم عادل مع المنتخب: لاعب يليق بالأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:00 مساءً - علق الفنان نبيل الحلفاوي على الهدف العالمي الذي أحرزه إبراهيم عادل لاعب المنتخب الوطني في مرمى موريتانيا.

وكتب الحلفاوي ردا على أحد متابعيه الذي وصف إبراهيم عادل بإنه لاعب كبير: صحيح.. يليق بالأهلي أو دوري أوروبي.

منتخب مصر يفوز على موريتانيا

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل من قبل منتصف الملعب، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

بهذه النتيجة حصد منتخب مصر الثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى 12 نقاط، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط، وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة على النحو التالي:

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط.

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