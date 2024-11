شين هاي صن ولي جون هيوك في بطولة الدراما الكورية الجديدة "Lady Doir" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - ذكرت وكالة الإعلام الكورية JTBC News صباح اليوم الموافق 15 أكتوبر في أحد التقارير، أن الممثلة شين هاي صن والممثل لي جون هيوك من المتوقع أن يشاركان في بطولة الدراما الجديدة "Lady Doir".

وردًا على التقرير، صرحت وكالة شين هاي صن NS ENM أن الممثلة شين هاي صن تلقت عرضًا لدراما "Lady Doir"، لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن".

وبالمثل، علقت وكالة لي جون هيوك ACE FACTORY، أيضًا، على مشاركته المحتملة في "Lady Doir"، قائلة: "لم يتم تأكيد أي شيء، والمناقشات جارية".

دراما Lady Doir

"Lady Doir" هي دراما جريمة غامضة تستكشف طموحات امرأة تطمح إلى أن تكون سلعة فاخرة، حتى لو كانت مزيفة، والسيناريو من تأليف تشو سونغ يون.

ومن المقرر أن يلعب لي جون هيوك دور بارك مو كيونغ، المحقق في قسم الجرائم العنيفة في وكالة شرطة العاصمة سيول، ويُعرف ببصيرته الحادة وسلوكه القاسي، وغالبًا ما يُرى مرتديًا بدلة مصممة بشكل مثالي، مما يساعد في المساهمة في ارتفاع معدلات الاعتقال في الوحدة.

وستلعب شين هاي صن دور سارة كيم، وهي أمريكية كورية تصنع علامة تجارية فاخرة مزيفة لخداع الأفراد الأثرياء.

جون هيوك وهاي صن يجتمعان للمرة الثانية

في حالة قبول لي جون هيوك وشين هاي صن عرض العمل فى دراما "Lady Doir"، فسوف يجتمعان مرة أخرى بعد بطولة "غابة الأسرار" (المعروفة أيضًا باسم "الغريب") معًا.

حاليًا، تلعب شين هاي صن دور البطولة في الدراما "عزيزتي هييري"، بينما يظهر لي جون هيوك في مسلسل "Dongjae, The Good or the Bastard".

