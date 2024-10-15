يسرا تدير جلسة حوارية لـ إسعاد يونس بمهرجان الجونة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:45 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال دورته السابعة، استضافة الممثلة والمنتجة ومقدمة البرامج الشهيرة إسعاد يونس، في جلسة حوارية تديرها النجمة الأيقونية يسرا.

جلسة حوارية لإسعاد يونس

وتأتي الجلسة للتعرف على أبرز محطات المسيرة المتنوعة لإسعاد، والتي قدمت خلالها العديد من الأدوار التي لا تمحى من ذاكرة السينما.

كما نحظى بفرصة الاستماع إلى حديث شيق حول الصناعة وأبرز التحديات التي تواجهها وكيف يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة في السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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