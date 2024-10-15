شيرين عبدالوهاب توجه رسالة قوية لأصدقائها وجمهورها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:00 مساءً - وجهت النجمة شيرين عبدالوهاب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.



تضمنت رسالة شيرين قائمة طويلة من الأسماء التي توجهت إليها بالشكر والتقدير، بدءًا من أصدقائها المقربين وزملائها الفنانين وحتى جمهورها في الوطن العربي الذي أشاد بنجاحاتها الأخيرة واستعادتها لرشاقتها بعد فقدانها الكثير من وزنها وزيادة ثقتها بنفسها وعودتها إلى الظهور بشكل أكثر إشراقًا وجاذبية، وعودتها من جديد إلى الساحة الفنية وهي أكثر نضجًا وحكمة، ولاقت هذه الرسالة تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت النجمة شيرين في رسالتها: “عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عائلتي الكبيرة اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي وأثروا فيا جدًا جدًا السنة دي”.



وتابعت: “شكرا ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي بخاف عليكم اكتر من أي حاجة”.



واختتمت رسالتها قائلة: "شكرا لكل إنسان عايدني في عيد ميلاد السنة دي لأنه كان فارق معايا السنة دي أن أنا اسمع صوته واسمع معايدته ليا قويتني وفرحتني وحسستني أن العيد السنة دي يعني غير كل سنة، ربنا يخليكوا لي ويخليلي كل الفانز، ألف شكرا ليكوا يا حبايبي.. كل سنة وأنتم عيدي".



وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد استعادت نجوميتها ورشاقتها من جديد بعد النجاح الكبير الذي حققته أغاني ألبومها الجديد الذي طرحتها على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا.



تأتي هذه الرسالة في أعقاب فترة من النجاحات المتتالية التي حققتها شيرين، والتي شملت إطلاق ألبوم جديد حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقت أغانيه إعجاب الجمهور وتصدرت قوائم الأغاني الأكثر استماعًا في الوطن العربي، بالإضافة إلى استعادة قوتها مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد من شعبيتها ونجوميتها في مصر والوطن العربي مرة أخرى.

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