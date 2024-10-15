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مهرجان الجونة يعلن عن عرض عدد من أفلامه بسينما زاوية - أخبار كلمتك

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مهرجان الجونة يعلن عن عرض عدد من أفلامه بسينما زاوية - أخبار كلمتك

مهرجان الجونة يعلن عن عرض عدد من أفلامه بسينما زاوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - تقدم الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، 14 فيلمًا مختارًا للعرض في سينما زاوية، حيث تُعرض الأفلام يوميًا من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

أفلام مهرجان الجونة السينمائي في زاوية 

وتضم المجموعة عدد من أكثر الأفلام المنتظرة من الجونة على شاشات سينما زاوية، منهم ثلاثة أفلام من المسابقة الرسمية لمهرجان كان لهذا العام (THE SUBSTANCE، THE SEED OF THE SACRED FIG، CAUGHT BY THE TIDES)؛ فيلمين تسجيلين من أكثر الأفلام التسجيلية إثارة للاهتمام من بين الأفلام المختارة في مهرجان الجونة، يُعرضان مع ترجمة عربية (SOUNDTRACK TO A COUP D'ETAT وMISTRESS DISPELLER). 

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برنامج مهرجان الجونة في زاوية 

ويشمل البرنامج أيضًا أحدث أفلام المخرج بيدرو ألمودوفار THE ROOM NEXT DOOR، وفيلم ALGIERS الذي يمثل الجزائر في الدورة 97 من جوائز الأوسكار.

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والفيلم المفضل لدى الجمهور في مهرجان صندانس GIRLS WILL BE GIRLS، وفيلم THE STORY OF SOULEYMANE الحائز على جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثل في قسم نظرةً ما بمهرجان كان السينمائي. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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