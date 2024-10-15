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عرض 5 أفلام بنادي سينما الشباب في مركز الحرية للإبداع - أخبار كلمتك

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عرض 5 أفلام بنادي سينما الشباب في مركز الحرية للإبداع - أخبار كلمتك

عرض 5 أفلام بنادي سينما الشباب في مركز الحرية للإبداع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أفلام نادي سينما الشباب 

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير “اليوم اللي شفتك فيه” إخراج محمد هاني، الفيلم الروائي القصير “بحر” إخراج بلال أبو سمرة، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير “فوتوجراف” إخراج عمرو سليم.

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والفيلم الروائي القصير “الأجسام أقرب مما تبدو عليه" إخراج أحمد صبحي، والفيلم التسجيلي “اتنين وعشرين” إخراج شيماء الجوادي. 

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وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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