عرض 5 أفلام بنادي سينما الشباب في مركز الحرية للإبداع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:21 مساءً - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

أفلام نادي سينما الشباب

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير “اليوم اللي شفتك فيه” إخراج محمد هاني، الفيلم الروائي القصير “بحر” إخراج بلال أبو سمرة، بالإضافة إلى الفيلم الروائي القصير “فوتوجراف” إخراج عمرو سليم.

والفيلم الروائي القصير “الأجسام أقرب مما تبدو عليه" إخراج أحمد صبحي، والفيلم التسجيلي “اتنين وعشرين” إخراج شيماء الجوادي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

القومي للسينما يفتتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالدورة الـ 26 من مهرجان الإسماعيلية المركز القومي للسينما ينظم حفل إعلان الفائزين بمسابقة "مونودراما الصورة"، الأربعاء

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.