مشاهير العرب - «عائلتي الكبيرة».. رسالة من شيرين عبد الوهاب للمهنئين بعيد ميلادها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:00 مساءً - أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن سعادتها بالتهانئ التي وصلت لها في عيد ميلادها.

وشاركت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مقطع فيديو يجمع التهانئ بعيد ميلادها معلقة: «عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي اللي هما عيلتي الكبيرة، وأثروا فيا جدا جدا السنادي، معايدة سميرة سعيد، ومها صاحبتي».

وتابعت: «مش هنسى أبدا جمال الفويس بتاعكم، ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي، أستاذ بهاء الدين محمد، أستاذ وائل جسار أخويا وبقولوا ربنا يكون في عونكم وتشوفوا لبنان كلها خضرة ومتعمرة ونرجع تاني ضيوفكم زي ما كنتم بتشيلونا من على الأرض شيل».

وواصلت: «أستاذة لميس الحديدي، ويجز حبيبي، وبالنسبة للملحنين أستاذنا عزيز الشافعي حبيبي وصديقي هو وتامر حسين وتوما دول ليهم معزة خاصة في قلبي ونجاحي دا أنا بهديه ليكم لأنك شركاء فيه، الليثي مش عارفة أقولك إيه أنت غالي عندي أوي وغنوتك الجديدة مش ببطل أسمعها يا عم المجال كله، ومش هنسى وقفتك معايا في فرح أختي، معايدتكم قوتني وفرحتني وحسستني أن عيد ميلادي السنادي غير كل سنة».

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

تعيش شيرين عبد الوهاب حالة من الانتعاشة الفنية، وتستعد لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات كوكاكولا أرينا دبي في ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن تقدم خلالها باقة من أفضل أعمالها الغنائية خاصة بعد نجاح «تيجي نسيب».

وكانت الجهة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، كشفت عن تفاصيل الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح كوكا كولا آرينا دبي، بتاريخ 13 ديسمبر 2024، التذاكر متوفرة الآن على موقع PlatinumList».