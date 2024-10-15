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في اليوم العالمي للعصا البيضاء، أشهر 5 أفلام أبطالها مكفوفون - أخبار كلمتك

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في اليوم العالمي للعصا البيضاء، أشهر 5 أفلام أبطالها مكفوفون - أخبار كلمتك

في اليوم العالمي للعصا البيضاء، أشهر 5 أفلام أبطالها مكفوفون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - في مثل يومنا هذا، 15 أكتوبر، من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يستهدف تشجيع أصحاب القلوب المضيئة والبصيرة النافذة من المكفوفين على استخدام تلك العصا لمساعدتهم في حياتهم اليومية، ولزيادة الوعي بحقوقهم باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمعات.

ولأن المكفوفين جزء لا يتجزأ من مجتمعنا المصري، فكان من الطبيعي أن تتعدد الأعمال الفنية السينمائية التي يظهر فيها البطل معبرًا عن المكفوفين وحياتهم وأحلامهم وأحيانًا معاناتهم وبطولاتهم وتفاصيل كثيرة من حياتهم الملهمة، ومن أبرز هذه الأعمال السينمائية التي لا تُنسى: 

فيلم الشموع السوداء

فيلم الشموع السوداء من إنتاج عام 1962، وقصة وسيناريو وحوار وإخراج عز الدين ذو الفقار، ومن بطولة صالح سليم، نجاة الصغيرة، أمينة رزق، فؤاد المهندس، ويعتبر من أشهر الأعمال التي تم تقديمها في السينما، وكان بطلها من المكفوفين، وتدور أحداث الفيلم حول شاعر شاب يصاب بالعمى بسبب حادث مؤسف ويشعر بعقدة نفسية من النساء بسبب خيانة حبيبته له ولكن تأتي الممرضة إيمان (نجاة) وتغير حياته كليًا إلى الأفضل.

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فيلم الكيت كات 

يعتبر فيلم الكيت كات أيقونة سينمائية بطلها من عالم المكفوفين، وهو من إنتاج عام 1991 وتدور أحداثه في حي الكيت كات، حيث يعيش الشيخ حسنى الكفيف مع أمه المسنة وابنه الشاب المحبط الذي لا يجد وظيفة عقب تخرجه من الجامعة، كما يفشل في العثور على عقد عمل بالخارج ويحاول الهجرة إلى الخارج، ويدخل في علاقة مع جارته الشابة فاطمة، وتتداخل حكاياتهم مع الحكايات الخفية للحي، والفيلم من إخراج داوود عبدالسيد وقصة إبراهيم أصلان، وسيناريو وحوار داوود عبد السيد، ومن بطولة محمود عبدالعزيز، أمينة رزق، شريف منير، عايدة رياض، نجاح الموجي، علي حسنين. 

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فيلم أمير الظلام 

أمير الظلام عمل شهير للزعيم عادل إمام من إنتاج عام 2002، وشارك في البطولة شيرين سيف النصر ويوسف داود ودنيا عبد العزيز ومن إخراج رامي إمام، وتدور أحداث الفيلم حول سعيد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر، الذي فقد بصره بسبب انفجار طائرته في الحرب، ويعيش في دار للمسنين، ويتعرف على فتاة تغير حياته، كما أنه يتدخل لمنع وقوع حادث إرهابي رغم عدم قدرته على الرؤية، ولقد حقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

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فيلم صباحو كدب

وهو فيلم من إنتاج عام 2007، وتدور أحداثه حول نعناع (أحمد آدم) مدرس موسيقى كفيف، يعيش في منزل ورثه عن والدته مع زوج أمه (سعيد طرابيك) وزوجته الجديدة (ميسرة)، ويعلمان بأن قطعة الأرض التي ورثها قد تضاعف ثمنها، فيقرران خداعه وإقناعه بالزواج بفتاة ليل (أميرة فتحي) على أنها ممرضة، ويستغلون جميعًا عدم قدرته على الرؤية في توجيهه بما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، والفيلم من إخراج محمد النجار وقصة نهى العمروسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالله، ومن بطولة أحمد آدم، أميرة فتحي، أميرة العايدي، محمد شرف، لطفي لبيب، ميسرة.

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فيلم أسوار القمر 

هو فيلم تم عرضه عام 2015 وهو من بطولة منى زكي وعمرو سعد وآسر ياسين، من تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان، وتدور أحداثه حول زينة (منى زكي) التي تستفيق من الإغماء فتجد نفسها فاقدة للبصر ولا تتذكر أي شيء مما حدث، لينتهي بها الأمر بصحبة أحمد (آسر ياسين) على مركبه، والذي يدخل في مطاردة محمومة مع رشيد (عمرو سعد)، وبعد جلوسها وحيدة في إحدى غرف المركب، تحاول زينة أن تسترجع كل ما حدث معها من خلال تسجيلاتها، بما في ذلك تفاصيل مثلث الحب الذي كانت هي نفسها أحد أضلاعه.  

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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