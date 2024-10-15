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MBC مصر تعلن عرض "سيب وأنا سيب" ابتداء من 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

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MBC مصر تعلن عرض "سيب وأنا سيب" ابتداء من 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

MBC مصر تعلن عرض "سيب وأنا سيب" ابتداء من 22 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - أعلنت قناة mbc مصر عرض مسلسل “سيب وأنا سيب” لأول مرة عبر شاشتها.

ويعرض المسلسل عبر شاشة القناة ابتداء من يوم 22 أكتوبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 

مسلسل سيب وأنا سيب

 

مسلسل سيب وأنا سيب من بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، وعرض مؤخرا عبر منصة شاهد، وتصدر المسلسل قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

 

وحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور المحب للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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