غفران محمد تغني "قوم" ضمن أحداث مسلسل برغم القانون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:59 مساءً - قدمت المطربة غفران محمد، أغنية “قوم”، ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي والذي يعرض حاليا على شاشة ON.

غفران محمد تشارك في مسلسل برغم القانون



كما تشارك أيضا غفران محمد مع ياسمين صبري في مسلسل ضل حيطة والذي يعرض في موسم رمضان 2025.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

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