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مشاهير العرب - بطولة محمد سلام.. «المتحدة» تعلن عن أحدث أعمالها الدرامية «كارثة طبيعية» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بطولة محمد سلام.. «المتحدة» تعلن عن أحدث أعمالها الدرامية «كارثة طبيعية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة محمد سلام.. «المتحدة» تعلن عن أحدث أعمالها الدرامية «كارثة طبيعية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:11 مساءً - كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أحدث أعمالها الدرامية بعنوان كارثة طبيعية، بطولة الفنان محمد سلام.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل المسلسل عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «إطلاق أحدث أعمالنا الدرامية كارثة طبيعية، بطولة محمد سلام بالتعاون مع منصة WATCH IT ومن تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد، ترقبوا المزيد من التفاصيل قريبًا!.

ونشر أحمد عاطف فياض مؤلف المسلسل صورة لكلاكيت العمل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق قائلا: «دعواتكم، ثاني أعمالي الدرامية، إخراج حسام حامد».

ويسجل مسلسل «كارثة طبيعية» التجربة الثانية للمؤلف أحمد عاطف فياض، وذلك بعد مسلسله «بالطو» الذي حقق نجاحا جماهيريا وفنيا كبيرا، وضم المسلسل في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، محمود حافظ، ومحمد رضوان ومريم الجندي، عارفة عبد الرسول، وهو تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

آخر أعمال watch it

وفي وقت سابق روجت منصة watch it، لمسلسل كارثة طبيعية، من خلال نشر كلاكيت العمل عبر حسابها على «إنستجرام» معلقة: «كارثة طبيعية، من إنتاجات WATCH IT الأصلية، قريبًا وحصريًا، شاركونا توقعاتكم لقصة المسلسل؟.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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