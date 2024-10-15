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نوفمبر المقبل، جولة غنائية لـ رامي صبري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - أخبار كلمتك

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نوفمبر المقبل، جولة غنائية لـ رامي صبري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - أخبار كلمتك

نوفمبر المقبل، جولة غنائية لـ رامي صبري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - يستعد الفنان رامي صبري، لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

حفلات رامي صبري في كندا وأمريكا 

ويبدأ رامي صبري جولته في تورونتو يوم 1 نوفمبر المقبل، بينما حفله الثاني من المقرر إقامته يوم ٢ نوفمبر في نيويورك، والحفل الثالث في واشنطن يوم 3 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الحفلات إقبالا كبيرا.

ومن المفترض أن يقدم رامي صبري خلال حفلاته عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأحيا رامي صبري، مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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