نوفمبر المقبل، جولة غنائية لـ رامي صبري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - يستعد الفنان رامي صبري، لجولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

حفلات رامي صبري في كندا وأمريكا

ويبدأ رامي صبري جولته في تورونتو يوم 1 نوفمبر المقبل، بينما حفله الثاني من المقرر إقامته يوم ٢ نوفمبر في نيويورك، والحفل الثالث في واشنطن يوم 3 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الحفلات إقبالا كبيرا.

ومن المفترض أن يقدم رامي صبري خلال حفلاته عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأحيا رامي صبري، مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية، في عدة أماكن بين طنطا والساحل الشمالي.

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