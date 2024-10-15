لطيفة تهنئ الشعب التونسي بالذكرى الـ61 لعيد الجلاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - هنأت المطربة التونسية لطيفة الشعب التونسي بالذكرى الـ 61 لعيد الجلاء.

وكتبت لطيفة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة “إكس” تويترسابقا: “فلا عاش في تونس من خانها.. ولا عاش من ليس من چندها.. لتحيا تونس الخضراء.. عيد الجلاء”.

ألبوم لطيفة الجديد

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغاني، قامت بتصويرهم جميعا فيديو كليب.

وتعاونت في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين فب تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي.

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