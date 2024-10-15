مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - كشف الفنان أحمد فريد، عن موعد ومكان عزاء والدته بعد رحيلها عن عالمنا، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر، بعد معاناة مع المرض.

وأعلن أحمد فريد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد ومكان عزاء والدته، قائلا: «العزاء غدا بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، عقب صلاة المغرب، يارب ارحمها واغفر لها دعواتكم ليها بالله عليكم».

وفاة والدة أحمد فريد

وكان أحمد فريد، أعلن عن وفاة والدته، بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك بعد 3 أيام من رحيل خالته.

وكتب أحمد فريد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أمي في ذمة الله»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالدعاء بالرحمة لوالدته.

آخر أعمال أحمد فريد

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد فريد، هي أغنية «عابر سبيل» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فري، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني، وكان أحمد فريد، شارك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بصناع العمل داخل الاستديو وعلى رأسهم المنتج معتز عرموش.

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