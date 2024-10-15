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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فريد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فريد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة الفنان أحمد فريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:54 مساءً - كشف الفنان أحمد فريد، عن موعد ومكان عزاء والدته بعد رحيلها عن عالمنا، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر، بعد معاناة مع المرض.

وأعلن أحمد فريد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد ومكان عزاء والدته، قائلا: «العزاء غدا بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، عقب صلاة المغرب، يارب ارحمها واغفر لها دعواتكم ليها بالله عليكم».

أحمد فريد

وفاة والدة أحمد فريد

وكان أحمد فريد، أعلن عن وفاة والدته، بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك بعد 3 أيام من رحيل خالته.

وكتب أحمد فريد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أمي في ذمة الله»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالدعاء بالرحمة لوالدته.

آخر أعمال أحمد فريد

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد فريد، هي أغنية «عابر سبيل» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فري، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني، وكان أحمد فريد، شارك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بصناع العمل داخل الاستديو وعلى رأسهم المنتج معتز عرموش.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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