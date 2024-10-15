سلوى عثمان تكشف طبيعة شخصيتها في "حياة أو موت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - كشفت الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “حياة أو موت” بطولة حنان مطاوع ورنا رئيس، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وقالت سلوى عثمان لـ كلمتك إنها تقدم دور عمة حنان مطاوع ورنا رئيس خلال أحداث المسلسل، وتكون مسؤولة عنهما بعد وفاة والديهما، وتدور الأحداث في هذا الإطار.

مسلسل حياة أو موت

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

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