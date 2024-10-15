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سلوى عثمان تكشف طبيعة شخصيتها في "حياة أو موت" - أخبار كلمتك

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سلوى عثمان تكشف طبيعة شخصيتها في "حياة أو موت" - أخبار كلمتك

سلوى عثمان تكشف طبيعة شخصيتها في "حياة أو موت" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - كشفت الفنانة سلوى عثمان عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “حياة أو موت” بطولة حنان مطاوع ورنا رئيس، والذي يشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وقالت سلوى عثمان لـ كلمتك إنها تقدم دور عمة حنان مطاوع ورنا رئيس خلال أحداث المسلسل، وتكون مسؤولة عنهما بعد وفاة والديهما، وتدور الأحداث في هذا الإطار.

مسلسل حياة أو موت

 

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس،   تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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