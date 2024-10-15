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مشاهير العرب - «أيام ونستمتع بالحكاية».. WATCH IT تواصل الترويج لمسلسل 6 شهور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «أيام ونستمتع بالحكاية».. WATCH IT تواصل الترويج لمسلسل 6 شهور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أيام ونستمتع بالحكاية».. WATCH IT تواصل الترويج لمسلسل 6 شهور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - تواصل منصة watch it، الترويج لمسلسل 6 شهور من بطولة الفنان الشاب نور النبوي عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك استعدادا لانطلاقته خلال الفترة المقبلة.

وشاركت watch it، البوستر التشويقي لمسلسل 6 شهور عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «فاضل أيام ونستمتع بالحكاية.. متحمسين؟، مسلسل 6 شهور من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض ابتداءً من 23 أكتوبر».

تفاصيل مسلسل 6 شهور

ويعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

موعد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ويعرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي للمرة الأولى عبر منصة watch it، في 23 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الكثير التفاصيل المثيرة والمشوقة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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