حدادًا على أرواح طلاب الجلالة، إلغاء عرض ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - قررت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي إلغاء العرض الاحتفالي في حفل افتتاح الملتقى بدورته السابعة، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر الجاري، وذلك حداد على أرواح الطلاب ضحايا حادث الجلالة.

ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

وكشفت إدارة الملتقى عن الاكتفاء بالكلمات الرسمية وفقرة التكريم خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والذي من المقرر ان ينعقد على مسرح السامر بالعجوزة.

تفاصيل ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا.

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة.

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها.

طرح البوستر الرسمي للدورة السادسة من ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 8 صور ترصد عرض "السد" بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

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