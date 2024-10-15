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حدادًا على أرواح طلاب الجلالة، إلغاء عرض ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

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حدادًا على أرواح طلاب الجلالة، إلغاء عرض ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

حدادًا على أرواح طلاب الجلالة، إلغاء عرض ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - قررت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي إلغاء العرض الاحتفالي في حفل افتتاح الملتقى بدورته السابعة، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر الجاري، وذلك حداد على أرواح الطلاب ضحايا حادث الجلالة. 

ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

وكشفت إدارة الملتقى عن الاكتفاء بالكلمات الرسمية وفقرة التكريم خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والذي من المقرر ان ينعقد على مسرح السامر بالعجوزة. 

تفاصيل ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي 

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا. 

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة. 

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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