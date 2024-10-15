مشاهير العرب - تامر حسني ينعى والدة أحمد فريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - نعى الفنان تامر حسني، والدة النجم أحمد فريد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بأزمة صحية مزمنة.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» ناعيا والدة أحمد فريد، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنان أحمد فريد، البقاء لله يا حبيبي، ربنا يصبرك أسالكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وفاة والدة أحمد فريد

وكان المطرب أحمد فريد، أعلن عن وفاة والدته، بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك بعد 3 أيام من رحيل خالته.

وكتب أحمد فريد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أمي في ذمة الله»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالدعاء بالرحمة لوالدته.

آخر أعمال أحمد فريد

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد فريد، أغنية «عابر سبيل» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فري، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني، وكان أحمد فريد، شارك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بصناع العمل داخل الاستديو وعلى رأسهم المنتج معتز عرموش.