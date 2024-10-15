مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - تامر حسني ينعى والدة أحمد فريد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - تامر حسني ينعى والدة أحمد فريد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني ينعى والدة أحمد فريد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - نعى الفنان تامر حسني، والدة النجم أحمد فريد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بأزمة صحية مزمنة.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» ناعيا والدة أحمد فريد، قائلا: «انتقلت إلى رحمة الله والدة الفنان أحمد فريد، البقاء لله يا حبيبي، ربنا يصبرك أسالكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

أحمد فريد

وفاة والدة أحمد فريد

وكان المطرب أحمد فريد، أعلن عن وفاة والدته، بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك بعد 3 أيام من رحيل خالته.

وكتب أحمد فريد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أمي في ذمة الله»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالدعاء بالرحمة لوالدته.

آخر أعمال أحمد فريد

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد فريد، أغنية «عابر سبيل» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فري، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني، وكان أحمد فريد، شارك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بصناع العمل داخل الاستديو وعلى رأسهم المنتج معتز عرموش.

اقرأ أيضاً
المطرب أحمد فريد يعلن وفاة والدته بعد تعرضها لوعكة صحية

بعد مشاركته في مسلسل «ولاد ناس».. رانيا فريد شوقي تشيد بـ أحمد عنان

عمره ٩٠٠ عام وتخرج فيه مشاهير القراء.. مسجد أحمد البجم تراث فريد بكفر الزيات

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

14 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان في أول أسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق