مشاهير العرب - مهرجان الموسيقى العربية.. موعد حفل تامر عاشور وأسعار التذاكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - يستعد الفنانتامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة 18 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، بدار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل، باقة من أبرز الأعمال الغنائية، التي يتفاعل معها الجمهور ويحبها، ويتضمن الحفل صوليست تشيلو للفنان يحيى مهدي وصوليست كمان للفنان سعيد كمال.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

وطرحت الجهة المنظمة للحفل عن أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مهرجان الموسيقى العربية من 1000 جنيه للتذكرة البرونزية، و1500 جنيه للتذكرة السيلفر، و2000 جنيه للتذكرة الجولد، أما التذكرة البلاتينيوم فيصل سعرها إلى 2500 جنيه، كما يصل سعر التذكرة الدياموند إلى 3000 جنيه، فيما يصل سعر تذكرة «VIP right & Left» إلى 3500 جنيه، فيما يصل سعر التذكرة «VIP Middle» إلى 4000 جنيه.

شروط دخول حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية

ووضعت دار الأوبرا، مجموعة من الشروط، لدخول حفل تامر عاشور، وهي تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة وعند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة وغير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته وممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات و ممنوع التصوير ولا يوجد استرجاع أو استبدال التذاكر ويتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة».