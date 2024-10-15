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مشاهير العرب - بدء تصوير فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين وأسماء جلال (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بدء تصوير فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين وأسماء جلال (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء تصوير فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين وأسماء جلال (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:15 مساءً - أعلن الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن بدءه اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، في تصوير فيلم «إن غاب القط»، بالتعاون مع الفنانة أسماء جلال.

وفي هذا السياق، شارك آسر ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام» لقطات من احتفال فريق العمل ببدء تصوير مشاهد فيلم «إن غاب القط»، والذي يجمعه بالنجمة أسماء جلال.

آسر ياسين فيلم إن غاب القط

أحداث فيلم إن غاب القط

يجمع الفيلم بين الكوميديا والدراما الاجتماعية في قالب مشوق، ليقدم للجمهور، من خلال قلم أيمن وتار وإخراج سارة نوح، تجربة سينمائية متكاملة.

أبطال فيلم إن غاب القط

يشارك في بطولة فيلم إن غاب القط إلى جانب آسر ياسين وأسماء جلال عدد من الفنانين أبرزهم محمد شاهين.

آخر أعمال آسر ياسين

لمع نجم آسر ياسين في فيلم الأكشن «ولاد رزق 3، الذي ضم كوكبة من النجوم، وكان آخر أعماله السينمائية قبل فيلمه الجديد، حيث ضم فيلم ولاد رزق كوكبة من النجوم من بينهم: عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال.

تألق الفنان آسر ياسين في مسلسل «موعد مع الماضي» الذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة، حيث شارك إلى جانب نخبة من النجوم في تقديم قصة مشوقة تدور حول الانتقام والبحث عن الحقيقة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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