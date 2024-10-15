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"سولد أوت" حلقة خاصة من داخل غرفة مصطفى محمود الخميس - أخبار كلمتك

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"سولد أوت" حلقة خاصة من داخل غرفة مصطفى محمود الخميس - أخبار كلمتك

"سولد أوت" حلقة خاصة من داخل غرفة مصطفى محمود الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:22 مساءً -  يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة خاصة من برنامجه "سولد أوت" على قناة "CBC"، يستضيف خلالها  أمل، ابنة الدكتور مصطفى محمود من غرفته التي عاش فيها سنوات في مسجده بالمهندسين. 

تصحب أمل، الإعلامي محمود سعد خلال الحلقة التي تعرض يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء، في جولة مع ذكريات الأسرة ومقتنيات الدكتور مصطفى محمود ومرصد النجوم الخاص به وصوره الخاصة في جولة غير مسبوقة في حياة الراحل.

مروان حامد

 وفي حلقة الجمعة من البرنامج، يجري محمود سعد حوارًا مفتوحًا بين المخرج مروان حامد وجمهور "سولد أوت" في مناقشة حول أفلامه وبداياته في السينما وتأثير والده الكاتب الكبير وحيد حامد على مشواره، في حوار عن الفن والسينما مع واحد من أقوى صناعها.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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