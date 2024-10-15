نادين نجيم ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة الإثنين المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - تحل الفنانة نادين نجيم ضيفة على إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة والذي يعرض على شاشة Dmc ومن المقرر عرض الحلقة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساء.

نادين نجيم مع إسعاد يونس

ومن المفترض أن تكشف نادين نجيم عن كواليس عديدة في حياتها الفنية والشخصية وذلك خلال حلقاتها مع إسعاد يونس.

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام" عن انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، وذلك بعد فترة خطوبة استمرت خلال الفترة الماضية.

وكتبت نادين نسيب نجيم عبر خاصية الاستوري قائلة: “لا زلت سينجل وسعيدة”.

نادين نسيب نجيم

وفي سياق آخر، كانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم علقت في وقت سابق على الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان.

وكتبت نادين نجيم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: “أكثر من غارة ورا بعض على #الضاحية_الجنوبية والعالم لا يرى ولا يسمع #لبنان_بعين_الله #لبنان_تحت_القصف”.

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