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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «ظلم المصطبة» لـ إياد نصار «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «ظلم المصطبة» لـ إياد نصار «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل «ظلم المصطبة» لـ إياد نصار «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمسلسل ظلم المصطبة من بطولة الفنان إياد نصار بالتعاون مع النجمة ريهام عبد الغفور، والذي من المتوقع أن يحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وفي هذا السياق، كشف فتحي عبد الوهاب عن تفاصيل مسلسل ظلم المصطبة خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»، قائلا: «مسلسل بيتكلم عن الواقع المجتمعي المصري، وبيتكلم عن شخوص من قاع البيئة المصرية وأتمنى أن يحقق جزءا من الآمال المعقودة عليه من صناعه، وأنا من جمهور ريهام عبد الغفور وإياد نصار على مستوى المشاهدة».

وأضاف فتحي عبد الوهاب كاشفا عن سر رفضه للمداح 5، قائلا: «مسلسل المداح من التجارب اللي حبيتها جدا، لكن فكرة تكرار الشخصيات بالنسبةلي ليست محببة بالنسبة لي لأن في مساحات إنسانية يعني مش لازم عفاريت كله، في مساحات إنسانية جديدة محتاج اكتشف نفسي فيها وأدخل تجارب مساحات مدخلتهاش قبل كده فمكنتش حابب فكرة تكرار الشخصيات».

آخر أعمال فتحي عبد الوهاب

والجدير بالذكر، أن فتحي عبد الوهاب تألق خلال موسم رمضان 2024 في مسلسل المداح 4 الذي عرض من خلال شاشة MBC مصر.

أبطال مسلسل المداح 4 - أسطورة العودة

فريق عمل مسلسل المداح 4 - أسطورة العودة شمل عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل «المداح 4- أسطورة العودة»

ودارت أحداث مسلسل «المداح 4 - أسطورة العودة»، التي بدأت في الأجزاء الثلاثة الماضية، حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويحاول الشيخ صابر «حمادة هلال» التخلص من ملك الجن قزح «فتحي عبد الوهاب»، ويمر عبر بوابات مختلفة في الصراع المحتدم ما بين الخير والشر.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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