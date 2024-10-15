مشاهير العرب - بمنطقة الأهرامات.. أحدث ظهور للفنانة هلا السعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - شاركت الفنانة هلا السعيد، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أحدث ظهور في آخر جلسة تصوير، وذلك بالتزامن مع حصولها على حكم ضد سائق أوبر المتحرش.

وظهرت هلا السعيد، عبر حسابها على «إنستجرام» في أحدث ظهور بالأهرامات بآخر جلسة تصوير، قائلة: «خدت واحدة صاحبتي أمريكية عشان تزور الأهرامات وهي أول مرة تيجي مصر انبهارها وسعادتها كل ما أبص على وشها مش طبيعي لحد في الآخر»

وأضافت: «اليوم قالتلي ده أسعد يوم في حياتي وأنا صغيرة كانوا بيسألوني إيه البلد اللي نفسك تروحيها كنت بقول مصر وانا هنا حاسة إني بحلم أو في الجنة، كلامها خلاني أسرح وأتأكد إن بجد إحنا في نعمة مش حاسين بيها وبجد، مصر أم الدنيا».

هلا السعيد تحصل على حكم ضد سائق أوبر

وفي وقت سابق، أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم، حبس سائق أوبر المحكوم عليه لمدة عام في واقعة اتهامه بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة في أكتوبر بالجيزة.

وكشف دفاع المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، عن أن موكله لم يرتكب شيء من ادعاءات الفنانة المذكورة، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بأحد الأمراض، مما تجعله لا يتمكن من السيطرة على نفسه، ويضطر لقضاء حاجته في فترات قريبة، ويوم الواقعة، ذهب السائق خلف أحد السيارات وبدأ في قضاء حاجته نظرا لظروفه المرضية، ألا أن الفنانة هلا السعيد فور رؤيته إياه اعتقدت أنه يتحرش بها، وظلت تلوح بيدها لتستنجد بالمارة، وسط محاولات من السائق المتهم لتهدئتها وتوضيح حقيقة الأمر، وأنه يضطر لقضاء حاجته بسبب ظروفه المرضية.

وكانت نيابة الشيخ زايد، قد أحالت سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، أعلى محور الضبعة، في وقت سابق، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد أسبوع من الواقعة.