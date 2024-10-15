مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

مسؤولين يمنيين يعتزمون السفر لايطاليا واسبانيا ويؤكدون ذاهبون باموال هؤلاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شروط حسين فهمي في الدريس كود بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. انتهاء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

اتحاد المستثمرات العرب يكرم خالد حنفي - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد انفصالها.. نادين نجيم في ضيافة صاحبة السعادة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد انفصالها.. نادين نجيم في ضيافة صاحبة السعادة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انفصالها.. نادين نجيم في ضيافة صاحبة السعادة بهذا الموعد «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - تحل الفنانة نادين نجيم نسيب، ضيفة على الحلقة المقبلة من برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس من خلال شاشة DMC، وذلك بعد تصدرها مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومن المفترض، أن تكشف نادين نجيم خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، عن أسباب انفصالها عن خطيبها السابق، وكذلك حديثها عن أعمالها الفنية.

نادين نجيم

وفي وقت سابق، أعلنت نادين نسيب نجيم، عن فسخ خطوبتها من رجل الأعمال ناريك ناربيكيان، دون الكشف عن الأسباب، وذلك بعد علاقة حب دامت لأكثر من عام.

وكتبت نادين نسيب نجيم، عبر خاصية «الاستوري»، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسميًا! لا، أنا عزباء وممتنة».

نادين نجيم نسيب

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها يوم 5 فبراير 2023، من خلال مشاركة فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وظهر ناريك ناربيكيان خلال الفيديو وهو يعرض عليها الزواج، وسط تصفيق واحتفال كبير من الحاضرين.

وعلقت نجيم، على الفيديو قائلة: «كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم.. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! وقلت نعم».

آخر أعمال نادين نسيب نجيم

وكانت آخر أعمال نادين نجيم، هو مسلسل 2024، الجزء الثاني من مسلسل 2020 الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، وكارمن لبس، ورفيق على أحمد، وآخرون.

اقرأ أيضاً
حفل زفاف نادين نسيب نجيم تكشف سر تأجيل حفل زفافها وخطيبها يتغزل بذكائها

نادين نجيم: فخورة بتكريمي في مصر.. وبحب نبيلة عبيد وسعاد حسني

عرض على الزواج.. ريهام سعيد تتصدر التريند بعد تصريحاتها عن الفنان محمد هنيدي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق