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مشاهير العرب - بـ200 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» يحافظ على صدارة التذاكر بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بـ200 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» يحافظ على صدارة التذاكر بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ200 ألف جنيه.. فيلم «عاشق» يحافظ على صدارة التذاكر بدور العرض السينمائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:56 مساءً - يواصل فيلم «عاشق» بطولة النجم أحمد حاتم، حصد الإيرادات بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم عاشق

وحقق فيلم عاشق، أمس حوالي 200 ألف جنيه، ليحافظ بذلك على المركز الأول بدور السينما.

فيلم عاشق

أحداث فيلم عاشق

فيلم عاشق، تدور احداثه في إطار تشويقي رومانسي، حول قصة حب تنشأ بين مالك وفريدة، وتنتهي بالزواج بينها، حيث يعمل مالك معالج لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان، ويعتبر العمل من الأفلام التي حققت نجاحا باهرا منذ بداية طرحه.

أبطال فيلم عاشق

ويضم فيلم عاشق، في بطولته عدد من نجوم الفن، حيث يأتي في مقدمتهم: أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محي الدين، فراس سعيد، سامي مغاوري، محمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، إنتاج أحمد السبكي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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