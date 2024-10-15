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كارول سماحة تتوقف عن تجهيز 6 كليبات لهذا السبب - أخبار كلمتك

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كارول سماحة تتوقف عن تجهيز 6 كليبات لهذا السبب - أخبار كلمتك

كارول سماحة تتوقف عن تجهيز 6 كليبات لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:42 مساءً -  قررت الفنانة كارول سماحة، أن توقف التجهيزات لتصوير كليباتها الغنائية الجديدة بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.

 

كليبات كارول سماحة الجديدة 

 وكانت من المفترض أن تصور الفنانة كارول سماحة، 6 كليبات غنائية من ألبوم “مختلفة”، استعدادًا لطرحها، ولكنها أوقفت التجهيزات بسبب الظروف التي تمر بها لبنان.

وكانت قد عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن ألمها بسبب مجازر الاحتلال الصهيوني المستمرة في لبنان وفي قطاع غزة.

 

وكتبت كارول سماحة في تدوينة لها عبر منصة X: “من سنة لليوم وتحت حجة الدفاع عن النفس العدو الصهيوني مكمل بمشروع التدمير والذبح والتطهير العرقي.. اللي عم بيصير بـ #لبنانو#المحرقة_البشرية اللي شفناها بعيونا مبارح بـ #غزة وسكوت العالم على الإجرام اللي عم بيصير بالمنطقة منّه  من علامات انتهاء الإنسانية”.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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