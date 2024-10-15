"عاشق" في الصدارة، إيرادات ضعيفة للسينما المصرية أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:09 مساءً - مازالت المنافسة السينمائية للأفلام المصرية قائمة بالرغم من انتهاء الموسم الصيفي، إلا أن هناك بعض الأفلام مازالت معروضة بالسينمات، هذا بجانب أفلام أخرى طرحت خلال الأيام القليلة الماضية، من بينها فيلم " عنب" للفنانة أيتن عامر ومحمود الليثي، وفيلم "بنسيون دلال" للفنان بيومي فؤاد.

إيرادات الأفلام في السينما

وكشف الموزع السينمائي محمد الدفراوي عن الإيرادات التي حققتها الأفلام السينمائية بدور العرض أمس الإثنين، والتي جاءت ضعيفة بشكل ملحوظ وكانت كالتالي:

-فيلم عاشق لـ أحمد حاتم: 200 ألف جنيه.

-فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد: 165 ألف جنيه.

-فيلم بنسيون دلال لـ بيومي فؤاد: 128 ألف جنيه.

-اللعب مع العيال لـ محمد إمام: 43 ألف جنيه.

-فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز: 40 ألف جنيه.

-فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي: 21 ألف جنيه.

-فيلم عنب لـ أيتن عامر: 17 ألف جنيه.

-فيلم جوازة توكسيك لـ ليلى علوي: 4 آلاف جنيه.

أحداث فيلم عاشق

تدور أحداث فيلم عاشق في إطار رومانسي حول قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة، ويعمل الشاب أيضًا طبيبًا يعالج حالات الإدمان، بينما تتورط الفتاة في العديد من المشاكل بسبب الحادث الذي تعرضت له.

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