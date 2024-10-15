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مشاهير العرب - يعرض غدا.. تعرف على تفاصيل فيلم «عنها» بطولة أحمد مالك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يعرض غدا.. تعرف على تفاصيل فيلم «عنها» بطولة أحمد مالك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يعرض غدا.. تعرف على تفاصيل فيلم «عنها» بطولة أحمد مالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - يستعد الفنان أحمد مالك، لطرحه أحدث أعماله السينمائية بعنوان «عنها» والمقرر عرضه غدا الاربعاء، بدور العرض السينمائية.

أحداث فيلم عنها

وتدور أحداث فيلم عنها، في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى درية، واغتيل زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.

فيلم عنها

أبطال فيلم عنها

فيلم عنها، يشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب أبرزهم: أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.

فيلم عنها

وكانت الشركة المنتجة لفيلم عنها، قد كشفت عن البرومو الرسمي للعمل، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلي.

وبدأ برومو فيلم عنها بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسى للبطلة ندى الشاذلي، التي تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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