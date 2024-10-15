مشاهير العرب - يعرض غدا.. تعرف على تفاصيل فيلم «عنها» بطولة أحمد مالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - يستعد الفنان أحمد مالك، لطرحه أحدث أعماله السينمائية بعنوان «عنها» والمقرر عرضه غدا الاربعاء، بدور العرض السينمائية.

أحداث فيلم عنها

وتدور أحداث فيلم عنها، في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرينية تدعى درية، واغتيل زوجها في تلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.

أبطال فيلم عنها

فيلم عنها، يشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب أبرزهم: أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم عنها، قد كشفت عن البرومو الرسمي للعمل، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول علاقة غامضة تجمع أحمد مالك وندى الشاذلي.

وبدأ برومو فيلم عنها بمشاهد خاطفة تعبر عن صراع نفسى للبطلة ندى الشاذلي، التي تمر بأزمة لم يكشف عنها البرومو وترك التساؤلات مفتوحة للمشاهد، لخلق حالة من الشغف لدى الجمهور لدخول الفيلم للإجابة على كل التساؤلات لديه.