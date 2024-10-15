مشاهير العرب - محمد صلاح العزب عن محمد إمام: «احنا الاتنين مبنحبش غير الشغل»‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - تحدث المؤلف محمد صلاح العزب، عن صداقته مع الفنان محمد إمام، و تعاونهما معا خلال الفترة المقبلة من خلال مسلسل «الكينج» المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وشارك محمد صلاح العزب، صورة لـ محمد إمام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه قائلا: «بحب أشتغل معاه جدا، بنطلع عين بعض، بس ع الدغري شغالين في رابع عمل أهو من 14 مثلا مكتوبين ولسه ما اتعملوش».

وتابع: «صاحبك اللي تكلمه واحدة الظهر، 8 بالليل، 5 الفجر، صاحي ومبينامش، زيي بالظبط، اتنين عذراء، مبيعملوش حاجة في حياتهم غير الشغل تقريبا، الكينج بإذن الله في رمضان 2025.

مسلسل الكينج

ومن المقرر أن تدور أحداث مسلسل الكينج لـ محمد إمام، في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب مصري عضو في عصابات المافيا الدولية تمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها مع تتابع الأحداث، ومن المفترض أن يتم تصوير العمل بين مصر وأوروبا وعدد من الدول العربية في الأسابيع المقبلة.

آخر أعمال محمد إمام

وكانت آخر أعمال محمد إمام، هو مسلسل «كوبرا» الذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.