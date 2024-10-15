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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد ماجد أحدث المنضمين لـفهد البطل «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد ماجد أحدث المنضمين لـفهد البطل «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد ماجد أحدث المنضمين لـفهد البطل «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - يخوض الفنان أحمد ماجد المنافسة في الماراثون الرمضاني لعام 2025 بمشاركته في مسلسل فهد البطل من بطولة النجم أحمد العوضي، والذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أعلن أحمد ماجد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن مشاركته في بطولة مسلسل فهد البطل لـ أحمد العوضي، قائلا: «فهد البطل رمضان 2025، حيث كشف عن ذلك من خلال صورة تجمعه بالنجم أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل فهد البطل 2025

ومن المقرر أن يجسد العوضي، خلال العمل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويضم مسلسل فهد البطل، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، وجارى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

آخر أعمال أحمد ماجد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد ماجد مسلسل صوت وصورة بالتعاون مع الفنانة حنان مطاوع، والذي تدور أحداثه حول، جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، وتناقش حنان مطاوع في العمل أيضا فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسيء البعض استخدامه.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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