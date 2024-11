مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23 «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:02 مساءً - مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23.. تتصاعد الأحداث في الحلقة الـ 22 من مسلسل برغم القانون بطولة النجمة إيمان العاصي حيث يكتشف وليد وليلي مكائد جديدة لـ أكرم على زوجته بريهان الذي يجعلها تصل للإدمان، الأمر الذي يزيد من شغف الجمهور حول معرفة مواعيد مسلسل برغم القانون الحلقة 23.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23، تستعرض لكم كلمتك مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون الحلقة 23

وتنطلق الحلقة 23 من مسلسل برغم القانون، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر، في تمام الساعة الـ 7.5 مساء، حيث يعرض من الأحد لـ الخميس بهذا الموعد عبر شاشة ON، والإعادة الأولى له في تمام الساعة 1.15 صباحا، وأما عن الإعادة الثانية ففي تمام الساعة 11.30 صباح اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون على قناة ON drama

ويذاع مسلسل برغم القانون على قناة ON drama في تمام الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباح اليوم الذي يليه، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة 4 عصرًا.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشار إلى أن مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

تفاصيل مسلسل برغم القانون الحلقة الـ 23

من المقرر أن تشهد الحلقة 23 من مسلسل برغم القانون تفاصيل هامة ومكملة للأحداث الماضية، كما تجيب على الكثير من الأسئلة حول حياة أكرم والأزمات التي تقع فيها ليلى مع كل حلقة بشكل أكبر، وعُرضت مسلسل برغم القانون الحلقة 23 بالأمس عبر منصة watch it في تمام الساعة الثامنة مساءً حيث تعرض الحلقة عبر منصة watch it قبل 24 ساعة من طرحها عبر شاشة قناة On.