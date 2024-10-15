بمعرض جماعي، الفنون التشكيلية يحيي ذكرى أحمد شوقي غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - يحيي قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ذكرى أمير الشعراء أحمد شوقي، وذلك من خلال افتتاح معرض جماعي بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، وورشة رسم وتصوير لجماعة "رسم مصر" تحت إشراف الدكتور محمد حمدي أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان وبمشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب، وتحت برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن المقرر أن تقام احتفالية أمير الشعراء يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري، فى تمام الساعة الـ 7 مساء بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بـ متحف أحمد شوقي، وذلك على أن يستمر المعرض حتى 31 من نفس الشهر.

يتم فتح المعرض للزيارة يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتى الساعة الـ 9 مساءً عدا يومي الاثنين والجمعة.

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