تعرف على طاقم عمل فيلم "إن غاب القط" بعد انضمام أسماء جلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - انطلق تصوير فيلم إن غاب القط والذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أبطال فيلم إن غاب القط

فيلم إن غاب القط من بطولة أسر ياسين وأسماء جلال وعلي صبحي ومحمد شاهين وسماح أنور وانتصار ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح.



فيلم فرقة الموت

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»، بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

أيضًا ينتظر آسر ياسين عرض مسلسله الجديد «موعد مع الماضي» قريبًا عبر منصة نتفليكس، والذي يشاركه بطولته محمود حميدة وصبا مبارك وركين سعد.

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