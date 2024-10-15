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تعرف على طاقم عمل فيلم "إن غاب القط" بعد انضمام أسماء جلال - أخبار كلمتك

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تعرف على طاقم عمل فيلم "إن غاب القط" بعد انضمام أسماء جلال - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم عمل فيلم "إن غاب القط" بعد انضمام أسماء جلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:46 مساءً - انطلق تصوير فيلم إن غاب القط والذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين والفنانة أسماء جلال  وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أبطال فيلم إن غاب القط

فيلم إن غاب القط من بطولة أسر ياسين وأسماء جلال وعلي صبحي ومحمد شاهين وسماح أنور وانتصار ومن تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح.
 

فيلم فرقة الموت

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»، بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

أيضًا ينتظر آسر ياسين عرض مسلسله الجديد «موعد مع الماضي» قريبًا عبر منصة نتفليكس، والذي يشاركه بطولته محمود حميدة وصبا مبارك وركين سعد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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