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بطولة آية سماحة، موعد انطلاق عرض مسلسل باسورد - أخبار كلمتك

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بطولة آية سماحة، موعد انطلاق عرض مسلسل باسورد - أخبار كلمتك

بطولة آية سماحة، موعد انطلاق عرض مسلسل باسورد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 03:13 مساءً -  تنتظر الفنانة آية سماحة أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل باسورد، الذي سينطلق عرضه قريبًا ويشارك به إلى جانبها عدد من النجوم.

موعد عرض مسلسل باسورد للفنانة آية سماحة

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل باسورد يوم 23 أكتوبر الجاري وسيعرض حصريا في مصر على Twist TV وحصريا على منصة شوفها في باقي الدول.

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ويشارك في مسلسل باسورد إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

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أحدث أعمال آية سماحة 

وشاركت آية سماحة مؤخرًا في مسلسل عمر أفندي مع الفنان أحمد حاتم وقدمت شخصية زينات وهي فتاة تعيش في الأربعينيات ويقع أحمد حاتم في غرامها بعد تمكنه من العودة إلى الماضي من خلال سرداب بمنزل والده القديم، وحظى المسلسل بنسبة مشاهدة عالية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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