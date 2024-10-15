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مشاهير العرب - 8 ملايين جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «إكس مراتي» بالسينمات السعودية خلال أسبوع - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 8 ملايين جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «إكس مراتي» بالسينمات السعودية خلال أسبوع - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 8 ملايين جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم «إكس مراتي» بالسينمات السعودية خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - استطاع فيلم «إكس مراتي» بطولة النجم هشام ماجد، وأمينة خليل، من تحقيق إيرادات مرتفعة بشباك دور العرض السعودية خلال الأسبوع الحالي.

إيرادات فيلم إكس مراتي

وحصد فيلم إكس مراتي، إيرادات هذا الأسبوع وصلت لـ 631 الف ريال، وهو ما يزيد عن 8 ملايين جنيه مصر، في أسبوع عرضه السابع المملكة العربية السعودية.

فيلم إكس مراتي

أحداث فيلم إكس مراتي

وتدور أحداث فيلم إكس مراتي، في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد، الذي يجسد شخصية طبيب نفسي، متزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، وخلال هذه الأحداث يظهر محمد ممدوح، بشخصية بلطجي، والذي يكون الزوج السابق لـ أمينة خليل، ويعكر صفو علاقتها مع هشام ماجد لتتوالى الأحداث الكوميدية.

أبطال فيلم إكس مراتي

يشارك في بطولة فيلم إكس مراتي، مجموعة من نجوم الفن منهم: هشام ماجد، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومصطفى غريب، وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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