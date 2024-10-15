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طرح فيلم Joker: Folie à Deux على المنصات الرقمية 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

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طرح فيلم Joker: Folie à Deux على المنصات الرقمية 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

طرح فيلم Joker: Folie à Deux على المنصات الرقمية 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:41 مساءً -  Joker 2، كشفت تقارير صحفية، أن فيلم Joker: Folie à Deux، سيتوافر بشكل مبكر للمشاهدة، عبر المنصات الرقمية، بعد فشله في شباك التذاكر العالمي.

وذكرت التقارير، أن فيلم  Joker: Folie à Deux، سيطرح للمشاهدة عبر المنصات الرقمية بتاريخ ٢٩ أكتوبر الجاري.

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العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

 وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

 

فيلم Joker 2، بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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