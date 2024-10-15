مشاهير العرب - ميران عبد الوارث تتذكر والدها في ذكرى رحيله بهذه الكلمات «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - أعربت الفنانة ميران عبد الوارث عن اشتياقها لوالدها في ذكرى رحيله السادسة، اليوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أكتوبر، والذي رحل عن عالمنا في 18 أكتوبر لعام 2018.

وشاركت ميران عبد الوارث صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ترثي من خلالها، قائلة: «زي الليلة دي من 6 سنين، مكنش جايلي نوم برضه، عشان مكنتش عارفة هصحى أشوفه تاني ولا هتبقى كانت آخر مرة خلاص».

وأضافت ميران عبد الوارث: «كان مجرد إحساس، من قوته افتكرته تهيئات، أو مخاوف، سبحان الله بقالي 6 شهور أو أكتر، مناعتي زي الفل، ضِعفت امبارح، وعييت، كأن مهما تمر السنين، الجسم مسجل أنه في اليوم ده هيتعب، فكل سنة، في نفس اليوم ده، بعيشها من أول وجديد».

وتابعت: «زي الليلة من 6 سنين، فقدت عمود من عواميد تعريفي لنفسي، نصي الثاني والأهم، فهمت يعنى إيه تعب ويعنى وجع ويعنى إيه هم، بس في نفس الوقت زي الليلة دي من 6 سنين، هو راح وجيت أنا، كسر كبير، بس زي ما بيقولوا دخل نور أكبر، لأن مهما كان الوجع، فاللهُ أكبر، أكبر من كل شيء، وهو صاحب كل شيء، وطالما ده اللى قدره، يبقى أنا تمام».

وواصلت: «وفعلًا زي الليلة دى من 6 سنين، حصل أكتر حاجة كنت بخاف منها، وبسببها، تحررت، وعقلي هدي وقلبي ارتاح، عشان اللى كنت طول عمرى ماسكة فيه راح، ففهمت، إنه مش عايزنى أمسك في حد غيره سبحانه، مات الوالد واتولد طفل جديد زي الليلة دى من 6 سنين، فقدت أبويا وعرفت أنا مين، ومن عرفَ نفسه، عرف ربه، اللهم لك الحمد على نعمة الوعي، رحم الله كل احبابنا المسلمين، ارجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة».

آخر أعمال ميران عبد الوارث

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال ميران عبد الوارث مشاركتها في مسلسل عمر أفندي من بطولة النجم أحمد حاتم مؤخرا، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.