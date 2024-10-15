مشاهير العرب - بعد 6 أيام من العرض.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم «بنسيون دلال» بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - حقق فيلم «بنسيون دلال» بطولة النجم بيومي فؤاد، إيرادات متوسطة، بدور العرض السينمائية منذ بداية طرحه.

إيرادات فيلم بنسيون دلال

وحصد فيلم بنسيون دلال، أمس الاثنين حوالي 128 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته بالسينمات إلى مليون و130 ألف جنيه.

أبطال فيلم بنسيون دلال

يضم فيلم بنسيون دلال، في بطولته عدد من نجوم الفن والكوميديا، أبرزهم: بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، وضيفة شرف الفيلم الفنانة نسرين أمين، إخراج شادي الرملي، وتأليف حسين نيازي.

أحداث فيلم بنسيون دلال

تدور قصة فيلم بنسيون دلال، في إطار كوميدي، حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبنائه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين، وأثناء غيابه يحاول أحد أبناءه «مجاهد»، الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.