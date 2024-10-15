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مشاهير العرب - المطرب أحمد فريد يعلن وفاة والدته بعد تعرضها لوعكة صحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المطرب أحمد فريد يعلن وفاة والدته بعد تعرضها لوعكة صحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المطرب أحمد فريد يعلن وفاة والدته بعد تعرضها لوعكة صحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - أعلن المطرب أحمد فريد، منذ قليل، عن وفاة والدته، بعد تعرضها لأزمة صحية، وذلك بعد 3 أيام من رحيل خالته.

وكتب أحمد فريد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أمي في ذمة الله»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور على منشور «فريد» بالدعاء بالرحمة لوالدته.

المطرب أحمد فريد

آخر أعمال أحمد فريد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد فريد، هي أغنية «عابر سبيل» والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، عبر موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

أغنية «عابر سبيل» لـ أحمد فري، من كلمات عصام حسني وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد مجد، وتعاون من خلالها مع شركة sms للإنتاج الفني، وكان أحمد فريد، شارك عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بصناع العمل داخل الاستديو وعلى رأسهم المنتج معتز عرموش.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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