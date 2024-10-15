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الليلة، "بنت القمر" على مسرح النهار ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

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الليلة، "بنت القمر" على مسرح النهار ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

الليلة، "بنت القمر" على مسرح النهار ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 02:20 مساءً -  يقدم فريق العرض المسرحي “بنت القمر" مساء اليوم الثلاثاء، مشاركته ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وذلك على خشبة مسرح النهار بشارع قصر العيني في تمام الثامنة مساء. 

 

عرض بنت القمر 

 مسرحية بنت القمر من تأليف محمد السوري، وإخراج إسراء أحمد، وبطولة كوكبة من الفنانين الشباب. 

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مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري 

 مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري يقام في الفترة من 9 وحتى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 25 عرضا مسرحيا متنوعا. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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