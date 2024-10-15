إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

إعدام طالب شنقا للمرة الثانية فى إيران - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لمفتي الجمهورية اللبنانية دعم مصر الكامل لبيروت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر لمحاولات تهجير سكان لبنان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

9 فرق فنية تحيي احتفال الثقافة بتعامد الشمس على معبد أبو سنبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
9 فرق فنية تحيي احتفال الثقافة بتعامد الشمس على معبد أبو سنبل - أخبار كلمتك

9 فرق فنية تحيي احتفال الثقافة بتعامد الشمس على معبد أبو سنبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:41 مساءً - تنطلق في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس، فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون بمسرح فوزي فوزي بأسوان، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ويستمر حتى 22 أكتوبر.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون

المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، تلك المعجزة الفلكية التي تعكس براعة المصريين القدماء وينتظرها آلاف السائحين سنويا.

ويشهد المهرجان مشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية وهي أسوان، الأقصر، توشكى التلقائية، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، والتنورة التراثية.

عروض مهرجان أسوان للثقافة والفنون

وفي الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر، تقام عروض المهرجان في 11 موقعا ثقافيا بالمحافظة، وهم مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، بيت ثقافة كلابشة، قصر ثقافة توشكى، وبيت ثقافة نجع الفرس.

وتنتقل بعدها الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبي سمبل حيث يشهد يوم 21 أكتوبر حفلين، الأول بمعبد أبي سمبل في السادسة والنصف مساءً، والثاني بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساءً، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالي تزامنا مع تعامد الشمس.

و نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

14 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان في أول أسبوع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق