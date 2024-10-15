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نجم مسلسل لعبة حب يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن في سوريا - أخبار كلمتك

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نجم مسلسل لعبة حب يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن في سوريا - أخبار كلمتك

نجم مسلسل لعبة حب يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:41 مساءً -  احتفل الفنان حازم زيدان، نجل النجم السوري أيمن زيدان، بزفافه على الفنانة لمى بدور في حفل ضخم بالعاصمة السورية دمشق بعد قصة حب دامت لسنوات.

وحرص نجوم الفن بسوريا على التواجد وتهنئة العروسين وأسرتيهما من أبرزهم نور علي وشكران مرتجي وسولاف فواخرجي وطليقها وائل رمضان وعبير شمس الدين وروعة السعدي ورنا الأبيض وغيرهم. 

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حازم زيدان ونهى عابدين

 وسبق أن تزوج الفنان السوري حازم زيدان عام 2014 من الفنانة المصرية نهى عابدين وأثمرت الزيجة عن طفل يدعى أيمن على اسم جده الفنان أيمن زيدان ولكن الزيجة انتهت بالطلاق.

 

مسلسل لعبة حب 

وكان الفنان حازم زيدان قد شارك مؤخرا في مسلسل لعبة حب الذي شارك به نخبة من النجوم على رأسهم معتصم النهار ونور علي وحظى بنسبة مشاهدة عالية في كافة أرجاء الوطن العربي وكذلك على مستوى العالم.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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